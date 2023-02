Lyt til artiklen

Fodboldverdenen har i årevis skreget på en aktiv mandlig topspiller, der sprang ud som homoseksuel.

Selvom det ikke burde være en nyhed, så har den 27-årige tjekkiske landsholdsspiller Jakub Janktos melding i en besked på Twitter om, at han er homoseksuel, fået stor opmærksomhed og kan være med til at nedbryde et af sportens helt store tabuer.

Nu kommer den danske midtbanespiller Jens Stage – der til daglig tørner ud for Werder Bremen i den tyske Bundesliga – med opmuntrende ord til Jankto, efter den tjekkiske landsholdsspiller tog den store beslutning:

»Jeg er så glad for, at nogen kommer ud og er så stærk. Det burde aldrig være et problem. Der skal være plads til alle,« fortæller 26-årige Stage til tyske Kicker.

Jens Stage. Foto: Tom Weller Vis mere Jens Stage. Foto: Tom Weller

Jens Stage slog også fast, at det skal være naturligt at udtrykke, hvordan man har det, og det at tilhøre hvilken som helst seksualitet må aldrig være et tabu.

»Jeg ved også, at det kan være svært, så jeg er stolt over, at han offentliggjorde det,« fortalte Stage ifølge det tyske medie.

Jakub Jankto var meget ærlig, da han mandag fortalte på Twitter, at han ikke længere ønsker at gemme sig længere:

'Som alle andre vil jeg gerne leve mit liv i frihed – uden frygt, fordomme og vold. Men med kærlighed. Jeg er homoseksuel og ønsker ikke længere at gemme mig,' sagde Jankto i sin videobesked på Twitter.

Jakub Jankto bliver hyldet for udmeldelsen af Jens Stage. Foto: Carl Recine Vis mere Jakub Jankto bliver hyldet for udmeldelsen af Jens Stage. Foto: Carl Recine

Det er ikke kun Jens Stage, der har været ude at støtte den tjekkiske fodboldspiller, som spiller i hjemlandets storklub Sparta Prag – med Brian Priske som cheftræner. Han er ejet af spanske Getafe.

'Du har vores støtte. Lev dit liv, Jakub. Intet andet betyder noget,' skrev Sparta Prag på Twitter efter udmeldingen.

»Vi er alle med dig, Jakub. Fodbold er for alle,« lød det i en kommentar fra Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).