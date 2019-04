Den tjekkiske landsholdsspiller Josef Sural er død efter en trafikulykke.

Det skriver Surals klub, tyrkiske Aytemiz Alanyaspor, på Twitter.

Sural var passager i en minibus, der transporterede syv af spillerne hjem fra en udekamp søndag. Bussen var involveret i en ulykke. De øvrige seks spillere kom slemt til skade.

'På turen tilbage fra Kayseri kørte vores minibus galt. Syv spillere kom alvorligt til skade. Vores spiller Jose Sural kom særdeles slemt til skade, og på trods af indsatsen på privathospitalet i Alanya var det ikke muligt at redde ham,' skriver klubben.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

Ifølge flere medier er Alanyaspors formand, Hasan Çavuşoğlu, citeret for at sige, at minibussens chauffør faldt i søvn, og at det var årsagen til den tragiske ulykke.

Josef Sural blev 28 år.

Han var angriber og havde spillet i den tyrkiske klub siden vinterpausen, hvor han skiftede fra Sparta Prag.

Det er blevet til 20 landskampe for Tjekkiet - og et enkelt mål.

Aytemiz Alanyaspor spillede søndag 1-1 i kampen mod Kayserispor inden den fatalae hjemtur. Holdet ligger i øjeblikket nummer fem i den tyrkiske liga.