For at gennemføre Nations League-kampen mod Skotland har Tjekkiet været nødt til at udtage 21 nye spillere.

Tjekkiets fodboldlandshold har søndag udtaget 21 nye spillere til mandagens Nations League-kamp mod Skotland.

To personer fra Tjekkiets stab blev testet positive for coronavirus tidligere på ugen.

Det medførte, at alle fra den tjekkiske trup blev udelukket fra at spille kampen mod skotterne.

Det fik Tjekkiet til at melde fra til kampen mod Skotland. Men Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) befalede, at opgøret skulle afvikles.

Derfor har Tjekkiet udtaget en helt ny trup med 21 spillere - alle fra den bedste tjekkiske fodboldrække.

De eneste i truppen med tidligere landsholdserfaring er den 36-årige stopper Roman Hubnik og angriberen Stanislav Tecl.

- Vi kan ikke være sikre på noget, men spillerne, der skal være med mandag, er opsatte på at kæmpe for resultatet, siger David Holoubek, der midlertidigt er træner for holdet.

Det tog det tjekkiske trænerteam fem timer at sammensætte et nyt landshold, fortæller Holoubek, der normalt er træner for det tjekkiske U18-landshold.

/ritzau/