Et årti lang mesterskabstørke er forbi for det skotske storhold Rangers. Klubbens fans var i ren ekstase og tog på gaden i titusindvis for at fejre trofæet.

På trods af forbud mod at forsamle sig, samlede den massive folkemængde sig ude foran Rangers hjemmebane, Ibrox Stadium, og i centrum af Glasgow for at feste igennem.

Mesterskabet kom i hus, da ærkerivalerne Celtic måtte nøjes med ét point mod Dundee United, der betød, at Rangers hentede klubbens første mesterskabstrofæ i 10 år.

Den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, var ude at lykønske Rangers med mesterskabet, men fordømte den måde, som fansene valgte at fejre det på under en coronapandemi.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

'Jeg lykønsker Rangers med titlen og erkender, hvilket øjeblik dette er for deres fans,' skrev hun Twitter, mens flere og flere fans strømmede ud på gaden.

'Men at samles i folkemængder lige nu kan komme til at koste liv og kan forsinke ophævningen af lockdownen for alle andre. Hvis de, der samler sig, overhovedet er opmærksomme på andres og landets sikkerhed, går de hjem nu.’

Politiet i Glasgow var opmærksomme på de store folkemængder, men havde svært ved at håndtere situationen, hvor der strømmede ind med blåklædte fans i centrum af byen.

'Vi er i gang med passende politisvar, og betjente forsøger at engagere, forklare og tilskynde overholdelsen af forsamlingsforbudet,’ lød meldingen fra Mark Sutherlands fra Glasgows politistyrke på Twitter.

Foto: ANDY BUCHANAN Vis mere Foto: ANDY BUCHANAN

Men lige lidt hjalp de mange anbefalinger til den massive folkemængde.

De droppede mundbindet, og krammede og dansede til langt ud på aftenen i byens gader og foran klubbens ikoniske stadion.