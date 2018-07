Støvet skal have lov til at lægge sig, før vi kan tale om fremtiden, siger Tite efter Brasiliens 1-2-nederlag.

Moskva. Fredag sluttede VM-festen for de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien, da Belgien vandt 2-1 i kvartfinalen.

Og nu skal de fodboldglade brasilianere lige have lov til at sunde sig, før man kan begynde at tale om fremtiden. Det konstaterer landstræner Tite, som har stået i spidsen for Brasilien siden 2016.

- Jeg vil ikke tale om min fremtid lige nu. Det er ikke passende, eftersom jeg stadig tænker på kampen. Tiden vil vise, hvad der skal ske.

- Efter et par uger vil støvet lægge sig. Vores hoveder vil være klare, således at vi bedre kan diskutere det, udtaler han ifølge Fifas hjemmeside.

Trods nederlaget har Tite rosende ord om kampen.

- Jeg synes, det var en fantastisk kamp. Vi sad på bolden meget af tiden og havde mange muligheder.

- Men Belgien var mere effektiv til at udnytte deres muligheder. De har mange topspillere og afsluttede godt. Courtois (Belgiens målmand, Thibaut Courtois, red.) gjorde også en reel forskel.

- Det var en imponerede kamp mellem to mandskaber med fantastiske tekniske færdigheder, siger Tite.

Fernandinho bragte med et selvmål Belgien foran 1-0, og Kevin De Bruyne sørgede med et køligt mål på et langskud for 2-0 efter godt en halv time.

Brasilien fik underkendt et straffespark af videodommerne ti minutter inde i anden halvleg, hvor Renato Augusto reducerede til 1-2 med et kvarter igen af kampen. Herefter pressede Brasilien på, og Thibaut Courtois måtte diske op med en klasseredning i overtiden.

- På trods af den smerte, jeg føler lige nu, så vil jeg alligevel sige: hvis du kan lide fodbold, så skal du se denne kamp.

- Enhver, der sætter pris på fodbold, kan se, at dette var en smuk kamp, siger Tite.

Belgien møder Frankrig, som fredag slog Uruguay 2-0, i den ene semifinale.

/ritzau/