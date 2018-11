Skal man tro dagens rygter, skulle Zlatan Ibrahimovic og Arsene Wenger angiveligt være på vej tilbage til europæisk topfodbold.

Den tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger vil vende tilbage til topfodbold og er på tale i Bayern München, hvor han kan afløse Niko Kovac. (Telegraph)

AC Milan har takket nej til muligheden for at skrive under med Chelsea-spilleren Gary Cahill. (Calciomercato, via Talksport)

Manager Gennaro Gattuso vil til gengæld ikke afvise, at Zlatan Ibrahimovic kan være på vej tilbage til AC Milan på en halvårig låneaftale. (Sun)

Chelsea-stjernen Eden Hazard afviser, at klubben kan udfordre Manchester City i Premier League. Man stiler i stedet efter en top fire-placering. (Manchester Evening News)

Manchester United er interesserede i at hente West Ham-angriberen Marko Arnautovic til klubben. (Telegraph)

Dortmund skulle være klar til at sælge stortalentet Christian Pulisic til Chelsea eller Liverpool til januar, hvis amerikaneren kan blive i klubben indtil sommer. (Telegraph)

Everton holder øje med Lyon-midtbanespilleren Tanguy Ndombele, men også Manchester City er interesserede. (Liverpool Echo)

Arsenal er interesserede i Galatasarays stortalent Ozan Kabak (billedet tv.). Italienske Inter Milan følger dog også midtstopperen. (Sabah, via Talksport)

Inter Milan har efter sigende også budt på Manchester Citys franske forsvarsspiller Eliaquim Mangala. (Football Italia, via Talksport)

