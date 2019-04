Så er det blevet tid til dagens bedste fodboldrygter.

Manchester United er klar til at bruge over 400 millioner kroner på at hente Declan Rice i West Ham. (Irish Independent)

Den engelske landsholdspiller siger, at hans beslutning om at tage til West Ham som 14-årig var den bedste nogensinde, efter han blev fritstillet hos Chelsea. (Stardard)

Uniteds assistent Mike Phelan siger, at Paul Pogbas tid i klubben ikke er ovre, og at han gerne vil have, at franskmanden bliver. (Telegraph)

Barcelonas præsident siger, at de ikke havde råd til at hente Pogba i 2016, og han røg i stedet til United. (ESPN)

Ajax-backen Nicolas Tagliafico siger, at denne sommer vil være et naturligt tidspunkt at skifte til Premier League. (Mirror)

Everton gør klar til at byde på Birminghams Che Adams. (Football Insider)

West Ham vil ikke tilbyde Andy Carroll en ny aftale. (Mail). Den amerikanske liga MLS kan blive hans næste destination. (Times)

West Ham og Bournemouth kæmper begge om Nathaniel Clynes underskrift. (Goal)

Wolverhampton-spilleren Ruben Vinagre tiltrækker opmærksomhed fra Liverpool og Barcelona. (Birmingham Mail)

Leicester og Leeds er blot et udpluk af engelske hold, der er interesseret i Bruno Viana fra Braga. (talkSPORT)

Thorgan Hazard menes at skifte til Dortmund til sommer for en pris på 300 millioner kroner. (Kicker)

Queens Park Rangers har været i dialog med Michael Appleton om det ledige sæde i klubben. (Telegraph)

Rafael Benitez siger, at både Dwight Gayle og Jacob Murphy har en fremtid i Newcastle, selv om begge menes at være med i en byttehandel med Salomon Rondon. (Chronicle)

Thomas Partey forventer at blive i Atletico Madrid, selv om der er interesse for ghaneseren. (Star)

Leicester står til at miste hen mod 160 millioner kroner, hvis de vil gå igennem med planerne om at sælge Islam Slimani for en pris på 80 millioner kroner.

