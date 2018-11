Landskampspausen er ved at være overstået og klubberne ser frem mod januars transfervindue. Det kan betyde nye angribere i Barcelona og Liverpool og gang i svingdøren i United. Det er rygtetid!

Midtbanestjernen Paul Pogba har efter sigende ladet Juventus vide, at han gerne vil skifte tilbage til klubben fra Manchester United. (Corriere dello Sport)

Juventus er ligeledes interesserede i Manchester Uniteds Marcus Rashford. (Times)

Besiktas overvejer et januar-bud på West Hams mexicanske angriber, Javier Hernandez. (ESPN)

Arsenal kan finde på at indløse Pablo Fornals frikøbsklausul på 150 millioner kroner. Den spanske landsholdsspiller tørner nu ud for Villarreal. (Sun)

Amerikanske Christian Pulisic skulle angiveligt ende med at forlade Borussia Dortmund til fordel for Premier League, men skiftet sker først til sommer. Chelsea og Liverpool følger situationen tæt. (Mirror)

AC Milan vil muligvis forsøge at sikre sig Chelsea-profilen Gary Cahill til januar. (Corriere dello Sport)

Liverpool jagter Bundesliga-topscorer Luka Jovic (foto). Men også Barcelona og Bayern München vil gerne have den unge Eintracht Frankfurt-angriber. (Bild)

Barcelona er på udkig efter en fremtidig erstatning for Luis Suarez og har tre alternativer i kiggerten. Det drejer sig om Genoas Krzysztof Piatek, Lilles Nicolas Pepe og ovennævnte Luka Jovic. (ESPN)

Manchester United vil byde 670 millioner kroner for Napoli-forsvaren Kalidou Koulibaly. (Manchester Evening News)

Spanien, Portugal og Marokko overvejer at afgive et samlet bud på at afholde VM-slutrunden i 2030. (Reuters)

La Liga-præsident Javier Tebas opfordrer UEFA til at give Manchester City og PSG karantæne efter anklagerne om brud på Financial Fair Play-reglerne. (Goal)

