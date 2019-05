Manchester City vil have Bruno Fernandes, Pogba vil til Real Madrid og United-revolutionen er i gang. Det er rygtetid!

Portugisiske Bruno Fernandes har scoret 31 mål og lavet 17 assists i denne sæson. Fra midtbanen. Det har vækket interessen hos Pep Guardiola og Manchester City, der er tæt på at blive enige med Sporting Lissabon om en pris i omegnen af 450 millioner for den 24-årige stjerne. (Sky Sports)

En anden af tidens mest eftertragtede unge spillere er Ajax-talentet Matthijs de Ligt. Men teenageanføreren har ikke tænkt sig at fortsætte karrieren i Manchester United. Hollænderen afviser et skifte til The Red Devils. (Star)

Og der er flere dårlige nyheder for Manchester United. Franske Paul Pogba vil nemlig meget gerne skifte til Real Madrid. Det kræver dog, at United er villige til at gå ned fra deres oprindelige prisskilt på 1,4 milliarder kroner. Pogba har tænkt sig at presse på for et skifte, selv hvis englænderne ikke vil sælge. (Telegraph, ESPN)

Der er stille om Liverpool, når det gælde transferrygter. Men nu meldes det, at Jürgen Klopp skulle have udset sig Ajax' unge brasilianer David Neres. The Reds skulle være klar til at ligge over 300 millioner for den offensive profil. (Sun)

Manchester United har udset sig sommeren første store stjerneindkøb. Det drejer sig om argentinske Paulo Dybala, der har haft det svært i Manchester United siden Cristiano Ronaldos ankomst til klubben. Angriberen koster omkring 740 millioner kroner. (Calciomercato, via Daily Mail)

Tottenham og Everton er også begge interesserede i en argentiner. Det drejer sig om 23-årige Giovani Lo Celso, der til daglig spiller for ikke videre succesfulde Real Betis i La Liga. (Sun)

Gareth Bale har haft en svær sæson i Real Madrid, og nu har manager Zinedine Zidane efter sigende fortalt waliseren direkte, at han ikke indgår i planerne for næste år. Men superstjernen har ikke tænkt sig at forlade Santiago Bernabeu frivilligt. (Daily Mail)

I Napoli har manager Carlo Ancelotti antydet, at to nye spillere kan være på vej. Det drejer sig om Mexicos VM-sensation Hirving 'Chucky' Lozano, der spiller i PSV og også har været sat i forbindelse med Manchester United, og Tottenhams Kieran Trippier. Englænderens kone kigger angiveligt efter skoler til parrets børn i Napoli. (Calciomercato, Talksport)

Anthony Martial kan også være på vej væk fra Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjær er utilfreds med franskmandens attitude i træningen, og han ser ikke ud til at have en fremtid i klubben længere. Martials agent har valgt at forsvare kantspilleren på Instagram. (Mail, Sun, Manchester Evening News)

Legendariske Arsene Wenger er endnu engang blevet sat i forbindelse med et comeback som manager. Men franskmanden er ikke interesseret i at træne netop nedrykkede Fulham, der igen har givet ham et tilbud. The Cottagers spurgte også i november. (Mail)

Den tidligere Chelsea-manager Antonio Conte er til gengæld ved at være klar til sit comeback som toptræner. Italieneren siger, at der er 60% chance for, at han er manager i Serie A i næste sæson. (Le Iene)

Bournemouths Ryan Fraser har været en af Premier Leagues store sensationer i denne sæson og har med syv mål og 14 assists vakt interessen hos blandt andet Arsenal, Tottenham, Chelsea og Newcastle. Skotten er klar til at skifte til en større klub. (Mail)

PSG er klar til at hente ny målmand i Chelsea. Men det er mindre dramatisk end det lyder, da historien handler om den 19-årige polske Marcin Bulka, der er klar til at tage skiftet fra den engelske til den franske talentafdeling. (Goal)

Gary Cahill er efterhånden blevet 33 år og forlader Chelsea til sommer. Men den tidligere landsholdspiller insisterer på, at han endnu har topfodbold tilbage i benene, og at han er klar til endnu en højt profileret klub. (Talksport)

