Manchester City vil angiveligt forsøge at lokke en for tiden udskældt Real Madrid-spiller til klubben.

Her får du tirsdagens varmeste rygter fra fodboldverdenen!

Manchester United skal angiveligt op med 200 millioner kr., hvis de vil af med træner Jose Mourinho før februar. (Daily Record)

Juventus har mødtes med agenten Mino Raiola for at tale om mulighederne for at hente deres tidligere stjerne Paul Pogba og Ajax's 19-årige stjernefrø Matthijs de Ligt. (Sky Italia via Football Italia)

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Netop Pogba skulle Manchester United være klar til at sælge i januar. (Tuttosport via Mirror)

Manchester City-træner Pep Guardiola vil angiveligt have Real Madrids Isco til England i sommerens transfervindue, og der skulle allerede være taget kontakt. (AS)

Manchester United har meldt sig i kampen om en signatur fra forsvarsspilleren Ozan Kabak, der aktuelt spiller i tyrkiske Galatasaray. (Daily Mail)

Barcelona har angiveligt modtaget et bud på over 500 millioner fra kinesiske klubber på offensivspilleren Malcom (AS)

Foto: PAUL CHILDS Vis mere Foto: PAUL CHILDS

Barcelona skulle efter Thomas Vermaelens skader være på udkig efter en ny midterforsvarer. (Mundo Deportivo)

Adrien Rabiot vil ikke underskrive en kontraktforlængelse i PSG, hvilket puster til rygterne om et skifte til Liverpool. (Yahoo)

Listen er hentet hos BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com