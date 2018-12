Chelsea har forhørt sig hos Borussia Dortmund om stortalentet Christian Pulisic, mens Manchester City-spanineren Brahim Diaz' tålmodighed ser ud til at være sluppet op.

Læs om dette og meget mere i dagens rygter.

Chelsea har forhørt sig i Borussia Dortmund om et køb af den unge amerikanske kantspiller Christian Pulisic. Bundesliga-klubben forlanger dog op mod 585 millioner kroner for det 20-årige stortalent, som selv ville foretrække et skifte til Liverpool FC. (Evening Standard)

Den spanske midtbanespiller Brahim Diaz ser ud til at være opsat på at forlade Manchester City til trods for, at træner Pep Guardiola har udtrykt ønske om at beholde ham. Real Madrid ligner den største bejler. (Sun)

West Ham-angriber Javier Hernández ønsker at skifte væk fra klubben og ser gerne, at det bliver allerede i næste måneds transfervindue. (El Gol Digital, via Talksport)

Chelsea-forsvarer Cesar Azpilicueta har accepteret en ny kontrakt med The Blues, som binder ham til klubben frem til minimum år 2022. (Goal.com)

Everton ønsker at hente Barcelona-lejesvenden André Gomes på en permanent aftale. Portugiseren har en frikøbsklausul på 745 millioner kroner. (Liverpool Echo)

Den colombianske midtbanespiller James Rodriguez har planer om at se sig om efter en ny klub, når hans lejeophold i Bayern München slutter ved sæsonens udgang. (Marca)

