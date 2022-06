Lyt til artiklen

Der var fest i Parken, men der var også et sammenstød mellem DR og TV2.

I hvert fald blev det danske kvindelandsholds sejr over Brasilien optakten til en tvist mellem de to tv-profiler Tina Müller fra DR og Flemming Toft fra TV2.

Det startede med, at Toft gik til tasterne med en klumme, der slog fast, at kvindelandsholdets optræden i Parken ikke burde blive en enlig svale, for de fortjente den størst mulige scene i landet.

Der var dog én ting, som ikke faldt i DR-værtens smag, og det var følgende sætning.

'Det blev tv-dækket på den pæneste måde. Kyndige, kvindelige eksperter, selvom fnis i optakten ikke kræver gentagelse. Vi skal 'benovelsen' til livs over mødet med herrernes arena.'

Og særligt ordet fnis faldt Müller for brystet.

For til Tofts klumme skrev Tina Müller lørdag på Instagram:

'Arh, Toft. 'Fnis' alligevel?!'

'I aftes var en historisk aften for alle os, der har fulgt kvindefodbolden i mange år, og derfor talte vi naturligvis om rammerne - og nej, der var ikke gravkammerstemning, men fnis alligevel?'

B.T. ville gerne have fanget Toft for en kommentar. Han er dog på ferie, men skriver, at han er ked af det, hvis han har gjort Müller ked af det.

»Det er nu ikke ment så kritisk, men jeg synes bare, at benovelsen over at stå i Parken var tydelig og måske forståelig, jeg skrev vist, at det ikke skreg på en gentagelse - for det skulle gerne virke 'naturligt', at kvindelandsholdet var/er i de rammer,« lyder beskeden fra Toft.

B.T ville også gerne have haft en uddybning af Instagram-kommentaren fra Müller, men hun er ikke vendt tilbage på henvendelsen i skrivende stund.