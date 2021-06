Der er nu under to døgn, til Danmark indleder EM.

Mens landsholdet er ved at være helt klar til kampen mod Finland, bliver der ifølge B.T.s oplysninger svedt for at få de sidste detaljer på plads i forhold til spillernes bonusaftale.

Forventningen er, at Spillerforeningen vil melde nyt ud om landsholdsspillernes bonusordning fredag, men det kan rykke sig, så det først bliver senere på ugen.

Og hvad er det så for et beløb, der er tale om?

Mens spillerne ved den seneste slutrunde, VM i Rusland, blev lovet et beløb på 2,6 millioner kroner hver for en guldmedalje og 635.000 kroner for bare at være udtaget til truppen, er der ifølge B.T.s oplysninger denne gang tale om et lavere beløb til hver enkelt.

Da kvalifikationen til slutrunden, som på grund af coronapandemien blev udskudt med et år, blev sikret i slutningen af 2019, kom det frem, at DBU som minimum ville indkassere 69 millioner kroner for deltagelsen.

Herefter stiger beløbet afhængig af resultaterne:

Sejr i gruppespillet: 11 millioner kroner

Uafgjort i gruppespillet: 5,5 millioner kroner

Ottendedelsfinale: 15 millioner kroner

Kvartfinale: 24 millioner kroner

Landsholdspillerne vil dele noget af deres bonus ud. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landsholdspillerne vil dele noget af deres bonus ud. Foto: Liselotte Sabroe

Efterfølgende forklarede vicedirektør og ansvarlig for økonomi i DBU, Kenneth Reeh, til Ritzau, at det er kutyme, at en tredjedel af pengene tilfalder de udtagne EM-spillere.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver det nøjagtig sådan, at udgifterne – der ligesom indtægterne naturligvis også vil stige, hvis Danmark går videre fra gruppespillet ved EM – først bliver trukket fra beløbet. Derefter bliver de tilbageværende millioner fordelt ligeligt mellem DBU og spillerne.

Ud af det beløb er der 26 spillere, som hver især skal have en del af kagen, men inden da har spillerne besluttet, at en del af pengene skal gå til andre interessenter.

I maj meddelte spillerne således, at et beløb på fem millioner kroner ville blive fordelt sådan:

Peter Møller glæder sig over, at spillerne vil give nogle af pengene fra EM-bonusserne til eksempelvis breddefodbolden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Møller glæder sig over, at spillerne vil give nogle af pengene fra EM-bonusserne til eksempelvis breddefodbolden. Foto: Liselotte Sabroe

Tre millioner kroner til breddefodbolden under 'Den nye børnestrategi'

En million kroner til fodboldskoler

En halv million kroner til 'Bold og bevægelse', som er et initiativ for to- til fireårige

450.000 kroner til ’Fantastisk fodboldstart for piger'

B.T. kan fortælle, at der vil blive tilføjet yderligere en million kroner til fanaktiviteter.

»Det betyder rigtig meget for os spillere, at vi kan være med til at give noget tilbage. Både for klubberne, men i særdeleshed for dem, det hele handler om, nemlig børnene. Vi husker alle på landsholdet de fantastiske oplevelser med børnefodbold, og det er dejligt, hvis vi kan være med til at gøre en positiv forskel for dem,« sagde landsholdsanfører, Simon Kjær, i forbindelse med landsholdsaftalen mellem spillerne og DBU.

»Det er fantastisk, at spillerne vælger at give noget tilbage og ovenikøbet til noget, som de selv kommer fra. Landsholdet står på skuldrene af børnene – det er holdets fremtid. Børnefodbolden er vigtig for hele fodboldens fødekæde, og jeg ved, at det betyder meget for spillerne, at de kan være med til at styrke den del og samtidig gøre det sjovere og bedre for børn at gå til fodbold,« lød det fra fodbolddirektør i DBU, Peter Møller.

Snart kommer de nøjagtige detaljer ud, sandsynligvis før kampen mod Finland, men med risiko for at det bliver efter Danmarks første kamp.