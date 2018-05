Frikendt.

Sådan lød rettens dom torsdag over den 29-årige kvinde, der i Holland var tiltalt for at have stalket assistentræneren for det danske landshold, Jon Dahl Tomasson, og hans familie.

Det skriver AD.

Under retssagen, som BT.dk beskrev forleden, kom det frem, at kvinden angiveligt skulle have udgivet sig for at have været Jon Dahl Tomassons forlovede. Det er blandt andet sket på det sociale medie Instagram og over for kvindens kollegaer.

Hun har samtidig påstået - også over for sine kollegaer - at hun er den rigtige mor til Jon Dahl Tomassons to børn, som han har med kæresten Line Kongsgaard. Desuden skulle den 29-årige kvinde Eindhoven have påstået, at hun var gravid med endnu et barn. Det blev også fremlagt, at kvinden skulle også have truet med at ville forgifte Line Kongsgaard.

Retten i Rotterdam gav dog som begrundelse for frikendelsen, at den 29-årige kvinde handlinger ikke var 'strukturelle nok til, at man kan tale om stalking'. AD skriver desuden, at retten heller ikke har vurderet, at Jon Dahl Tomasson og familie har opdaget kvindens fantasier.

Tidligere på ugen sagde den tidligere danske landsholdsspiller dog:

»Det har været en voldsom periode de sidste år, som har været meget stressende for mig og min familie. Jeg håber på at lægge det bag mig, efter dommen er blevet afsagt,« siger Jon Dahl Tomasson.

Kvinden forklarede i retten, at det hele var begyndt som ’en joke’, men siden var det endt som en besættelse for hende.

Det hollandske medie AD har været i kontakt med den 29-årige kvindes arbejdsgiver, der har meddelt, at hun vil blive afskediget.