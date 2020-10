Karim Benzema virker som alt andet end en holdkammerat, alle spillere nyder at dele omklædningsrum med.

Historien om en sexvideo og hans tidligere landsholdskollega Mathieu Valbuena er velkendt, og nu er Real Madrid-angriberen igen kommet i fokus for bagtaleri af sin nuværende medspiller Vinicius Junior.

Episoden udspillede sig under denne uges Champions League-kamp mod Mönchengladbach, hvor Benzema troede, at han sagde noget fortroligt til sin landsmand Ferland Mendy.

Desværre for Benzema blev samtalen optaget på tv.

»Bror, lad være med at spille ham. Jeg sværger på min mors liv. Han spiller imod os,« sagde Karim Benzema.

Det spanske medie Marca skriver, at Benzema efter alle skriverierne om hans bagtaleri selv tog fat i Vinicius Junior ved den efterfølgende træning, og hans holdkammerat har angiveligt accepteret Benzemas forklaring.

Balladen er også noget, som Real Madrid-træner Zinedine Zidane blev nødt til at forholde sig til, og han tager situationen med ro.

»Det vigtigste er, at det er blevet løst internt mellem spillerne. Der bliver sagt en masse ting i løbet af en kamp, og det bliver på banen. Det er godt, når sådan nogle ting sker, for det betyder, at vi er i live. De har talt sammen, og der er ikke mere i det,« siger Zidane til Marca.

Real Madrid var i pausen bagud med 1-0. Kampen sluttede 2-2, og Benzema scorede et mål.