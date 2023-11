Det var ubehagelige scener, der fandt sted i Parken onsdag aften.

For under Champions League-braget mellem FC København og Manchester United var der nemlig hele to episoder på tribunerne, der fik lægerne til at reagere prompte.

To personer faldt om på henholdsvis C-tribunen og B-tribunen i første halvleg. Og derfor blev kampen da også afbrudt i flere minutter ved begge hændelser, mens de to personer fik lægehjælp.

FCK kunne dog ret hurtigt melde ud, at begge personer var ved bevidsthed kort tid efter. Og her et par dage senere er seneste melding da også, at de pågældende har det godt.

Foto: Anthon Unger

Det fortæller FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, til B.T.

»De er begge o.k.,« lyder det i en besked.

Begge episoder på tilskuerpladserne medførte, at tillægstiden i første halvleg af CL-braget endte med at blive hele 13 minutter.

FC København vandt onsdagens kamp mod Manchester United efter en vanvittig afslutning.

Hele to gange formåede københavnerne at komme tilbage i opgøret, som de vandt med 4-3 efter en sen scoring af blot 17-årige Roony Bardghji.

I videoen øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret.