Bannere med ukvemsord mod Hoffenheims mæcen, Dietmar Hopp, fik spillerne til at forlade banen.

Bayern München fortsætter med at vise skræmmende styrke i den tyske Bundesliga, men det er givetvis ikke holdets 6-0-sejr på udebane over Hoffenheim, der bliver samtaleemnet i de kommende dage.

Det gør derimod den tilskuerballade blandt Bayerns tilhængere, der gjorde at kampen flere gange måtte afbrydes, og spillerne midlertidigt forlod banen 13 minutter før tid.

Udgangspunktet var bannere med ukvemsord mod Hoffenheims mæcen, Dietmar Hopp, der har være mål for protester fra flere klubbers fans i de senere uger.

Hele Bayern-ledelsen var på banen for at skælde ud på de medrejsende fans, mens de to hold gik i omklædningsrummene.

Efter nogle minutters afbrydelse blev kampen genoptaget, men begivenhederne på banen kan dårligt kaldes "kamp".

I stedet valgte de to hold at bruge de sidste 13 minutter på at spille bolden formålsløst rundt mellem hinanden på banen under klapsalver fra tribunerne.

Hermed markerede spillerne, at de heller ikke var tilfredse med bannerne, der blandt andet beskrev den 79-årige pengemand som "søn af en luder".

Midt i anden halvleg havde dommer Christian Dingert afbrudt kampen for første gang, da smædebannere mod Hopp kom til syne i Bayerns fanafsnit.

Spillet blev genoptaget kort efter, men anden gang valgte dommeren altså at sende spillerne i omklædningsrummet.

På det tidspunkt første Bayern München altså 6-0 efter en ulige kamp, hvor de sydtyske gæster allerede efter et kvarter var tre mål foran.

Både Robert Skov og Jacob Bruun Larsen var med fra start på det overmatchede hjemmehold, men Bruun Larsen blev pillet ud efter en halv times spil.

Protester mod Dietmar Hopp har skæmmet flere kampe i de seneste spillerunder.

I sidste weekend måtte dommeren midlertidigt afbryde Hoffenheims besøg i Mönchengladbach, efter at hjemmeholdets fans havde vist et banner med Hopps ansigt bag et sigtekorn.

Hopp har længe været en upopulær figur blandt de mest rabiate fans, efter at han med sine mange millioner har ført landsbyklubben Hoffenheim op i Bundesligaen.

Mange fans ser pengemanden som en trussel mod strukturen og traditionerne i Bundesligaen, hvor medlemmer skal eje mere end 50 procent af aktierne i de enkelte klubber.

Det skulle i princippet sikre, at de tyske klubber ikke ender som en slags "legetøj" for rigmænd og store koncerner.

