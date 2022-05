Boomerangen er fløjet direkte tilbage i hovedet på skalle-uddeleren fra England.

Playoff-kampen, der var første skridt mod Premier League, stod tirsdag aften mellem Nottingham Forest og Sheffield United, men den sluttede grimt efter førstenævntes samlede sejr.

Efter slutfløjt blev banen invaderet, og Sheffields anfører Billy Sharp blev angrebet af en vild tilhænger, der nikkede ham en skalle, der gjorde spilleren 'blog, sur og rystet,' som træneren Paul Heckingbottom formulerede det efter opgøret.

Billy Sharp måtte syes efter sammenstødet med den voldelige fan. Foto: Andrew Yates

Nu er manden dog fundet og smidt i fængsel, fortæller britiske Sky.

30-årige Robert Biggs indrømmede overfaldet i retten, og dommer Grace Leong så ikke mildt på sagen.

»Du må have set ham falde, men du stoppede ikke op for at se, om han var okay eller alvorligt skadet.«

»Der må idømmes en frihedstraf,« sagde hun og sendte ham i fængsel i 24 uger.

Desuden har Nottingham Forest allerede sagt, at de ikke vil have sæsonkortholderen tilbage på stadion. Det modsatte Biggs sig heller ikke.