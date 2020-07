Lykønskninger vælter ind, efter at Leeds United fredag blev sikker på at rykke op i den bedste engelske række.

"We are back".

Sådan lød det i et tweet fra Leeds United, en af engelsk fodbolds store traditionsklubber, da klubben efter 16 års fravær fredag sikrede sig oprykning til Premier League.

Det blev en realitet, da den nærmeste forfølger i The Championship, West Bromwich Albion, tabte på udebane til Huddersfield.

Tilhængere af Leeds samlede sig foran Elland Road, da oprykningen var en realitet.

Klubejer Andrea Radrizzani havde ellers tidligere på ugen opfordret dem til i tilfælde af en oprykning ikke at møde op ved klubbens stadion på grund af coronasmittefare, men det blev ignoreret.

Kort efter at kampen i Huddersfield var fløjtet af, begyndte lykønskninger at vælte ind, skriver avisen The Telegraph.

- Tillykke til LUFC. Efter 16 lange år nu tilbage, hvor de hører hjemme. Godt gået af spillerne og trænerstaben. Der bliver tryk på i aften i Leeds, og jeg skal derop!, skriver Vinnie Jones, en af klubbens tidligere spillere.

Arsenal-angriberen Eddie Nketiah, som i første halvdel af sæsonen var udlånt til Leeds, er også begejstret på klubbens vegne.

- Hvilken klub og hvilke fans. Velkommen tilbage til Premier League! Stolt af at have været del af denne historiske rejse.

Også Liverpools James Milner, der indledte karrieren i Leeds, og Manchester Citys Benjamin Mendy, der i Marseilles spillede under den nuværende Leeds-manager, Marcelo Bielsa, hylder oprykningen på sociale medier.

Selv Marcus Rashford fra Manchester United, historisk en ærkerival til Leeds, lod til at gøre det samme, før han slettede et opslag, hvor der stod:

- Som en United-fan er jeg glad for at se Leeds tilbage i Premier League. Tillykke.

Anfører for Leeds, Liam Cooper, har svært ved at fatte, at klubben nu er tilbage i den bedste række.

- Det er utroligt og endnu ikke helt gået op for mig. Vores klub, tilhængere og spillere har ofret så meget. Vi har været ude i kulden i 16 år, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi fortjener det. Vi har gennem hele sæsonen været det bedste hold.

Manager Marcelo Bielsa sluttede sig ifølge The Telegraph ikke til sine spillere, som fejrede oprykningen på Elland Road. En video viste Bielsa foran sit hjem, hvor han gav highfives til tilhængere.

Hans hold er tilbage på banen søndag mod Derby. Vinder Leeds de resterende to kampe, vil det have opnået flest sejre i en enkelt sæson i klubbens historie.

