European Super League bestod oprindeligt af 12 klubber, men nu er den omdiskuteret turnering død, fordi der kun er tre tilbage.

Juventus-ledelsen erkendte onsdag, at ideen ikke er mulig at gennemføre lige nu. Og det glæder fodbolddirektøren i DBU, Peter Møller, at turneringen er blevet begravet.

»Jeg er glad for, at det ikke sker. Det er en sejr for fodboldfællesskabet, og det er vigtigt, at disse klubber ikke lykkes med at undervurdere grundlæggende mekanismer i fodbold som eksempelvis fans,« siger han til B.T.

Det var Premier League-klubberne, der gik forrest, da vreden fra hele fodboldverdenen ramte European Super League. Først trak Manchester City sig fra turneringen, og derefter fulgte de fem andre klubber efter.

Foto: Liselotte Sabroe

Den tidligere FC København-angriber tilføjer, at han synes, at klubberne glemmer deres ansatte i bestræbelserne på at tjene flere penge. I hvert fald i denne situation.

»Jeg er ked af, at trænerne og spillerne i de forskellige klubber bliver gidsler i det her spil, fordi der er fokus på økonomien. Det har ingenting med fodboldånden at gøre.«

»Men det glæder mig meget, at fodboldfans i hele Europa har reageret, som de har gjort. Det viser, hvor vigtige de er for spillet.«

Hvad tænkte du, da UEFA truede med at udelukke spillerne fra de 12 klubber til sommerens EM i første omgang?

»Heldigvis kom det ikke så langt. Og vi havde selvfølgelig været kede af at skulle undvære eksempelvis Simon Kjær, Christian Eriksen og Andreas Christensen. Det havde ikke været sjovt, og der findes nok hold, der ville blive ramt endnu hårdere end os.«

Udover Simon Kjær, Christian Eriksen og Andreas Christensen ville det ligeledes betyde udelukkelse for Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg.

49-årige Peter Møller fortæller afsluttende, at DBU endnu ikke har talt European Super League helt igennem, fordi der er sket så meget på kort tid.

Fansenes store utilfredshed blev igen gjort tydelig i London tirsdag aften, da Chelseas tilhængere blokerede for spillerbussen i ren protest over klubbens varslede deltagelse i European Super League. Om det var årsagen til, at Premier League-klubben trak sig fra turneringen kort tid efter, skal være usagt.