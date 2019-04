2-0-sejren over Porto var første skridt, men der venter hårdt arbejde i returkampen, mener Liverpools manager.

Der venter stadig Liverpool-spillerne et stort stykke arbejde, inden de kan indløse billet til semifinalen i Champions League.

Intet er nemlig afgjort trods 2-0-sejren over Porto i den første kvartfinalekamp på hjemmebane, fastslår Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Han forventer, at hans spillere kommer i modvind i returkampen på Estádio do Dragão i næste uge.

- Vi vidste, at vi ikke kunne afgøre det her. Der er en kamp mere, og det bliver en virkelig intens atmosfære i Porto, siger Klopp ifølge uefa.com.

En tidlig scoring af Naby Keita sendte Liverpool på sejrskurs, og Roberto Firmino øgede til 2-0 efter 26 minutter.

Så var der lagt op til en komfortabel hjemmesejr, men det lykkedes gæsterne at begrænse nederlaget til 0-2.

- Vi scorede to pragtfulde mål og kontrollerede kampen det meste af tiden. 2-0 er et vældig godt resultat, vi holdt vores mål rent. Jeg er glad for kampen.

- Det andet mål var verdensklasse, virkelig godt spillet. Vi mistede en smule af kontrollen og retningen efter pausen, hvor vi skulle have spillet flere bolde ind bag deres forsvar. Men det skal jeg ikke kritisere, jeg er godt tilfreds, siger Klopp.

Kaptajn Jordan Henderson er ikke blæst helt omkuld af sit holds præstation. Set i det lys er 2-0 et fornuftigt resultat, mener han.

- Vi ville gerne have scoret et mål eller to mere i anden halvleg, hvis vi kunne, men det var ikke tilfældet.

- Vi skabte i virkeligheden ikke så meget. Det hakkede en smule og kunne have været meget bedre. Men alt i alt skal vi være tilfredse, siger Henderson.

/ritzau/