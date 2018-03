Torsdag sikrede Danmark sig den første sejr forud for VM i Rusland til sommer.

På en svær bane sørgede Pione Sisto for det ene mål, der sikrede landsholdet sejren over Panama. Og holdkammeraten Thomas Delaney var også tilfreds med landsholdets indsats torsdag aften i VM-testen mod Panama. Her kan du høre, hvad han sagde efter opgøret.