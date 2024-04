Den tidligere AaB-træner Erik Hamrén måtte holde et familiemøde, da det store kontraktilbud blev smidt på bordet.

19 mio. for to års arbejde i Saudi-Arabien eller chancen for at tage sit land med til VM i Brasilien.

Det var de to vidt forskellige projekter, som svenske Erik Hamrén kunne vælge mellem efter EM i 2012, og han var fristet af pengene og indkaldte til familiemøde. Det handlede ikke kun om ham lige her, mente han.

»Det ville gøre os økonomisk uafhængige og påvirke børnene. Der var et familiemøde, og jeg fortalte dem, hvordan det var. Min drøm var at tage til Brasilien og VM og være der. Jeg sagde, at det var min drøm, men at pengene ville betyde meget for familien, så I må bestemme. Så sagde døtrene 'nej far, du har aldrig taget et job for pengene',« siger svenskeren i Fördompodden ifølge Aftonbladet.

Han endte med at stå i spidsen for landsholdet fra 2009 til 2016, men kom ikke til VM i Brasilien i 2014, som han havde håbet på.

For nyligt tikkede der endnu et tilbud ind fra ørkenstaten.

»Jeg havde et tilbud sidste vinter fra Saudi-Arabien, men det afslog jeg. Ikke fordi, jeg syntes, det var politisk ukorrekt, hvis jeg selv skal sige det. Det var mere, at jeg følte, at jeg egentlig ikke brændte for det,« siger Hamrén.

I dag er danske Jon Dahl Tomasson landstræner for Sverige, mens Hamrén har været uden trænerjob siden hans AaB-fyring i marts 2023.