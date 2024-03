Der var klasseforskel, da Liverpool lørdag gæstede Brentford og slog Thomas Franks tropper med 4-1.

Brentford leverede defensive fejl på stribe, da topholdet Liverpool lørdag var på besøg og besejrede Thomas Franks tropper med 4-1 i den engelske Premier League.

Gæsternes Mohamed Salah blev undervejs skiftet ind og fik comeback efter lidt mere end en måned væk fra fodboldbanen med en baglårskade.

Egypteren så på ingen måde rusten ud og bidrog både med mål og oplæg i sejren.

Med sejren udbygger Liverpool føringen i toppen, hvor der er fem point ned til toeren Manchester City, der dog har to kampe i hånden og spiller lørdag aften mod Chelsea.

Brentford ligger på en 14.-plads med seks point ned til Everton, der er lige under nedrykningsstregen.

De defensive kvaler begyndte allerede i første halvleg for Thomas Franks mandskab lørdag.

Efter lidt mere end en halv time blev hjemmeholdet fuldstændig fanget i en omstilling, hvilket gæsternes angriber Darwin Nuñez udnyttede.

Nuñez endte med en friløber, da Diogo Jota kom øverst på en lang Liverpool-clearing og sendte uruguayaneren alene afsted.

Angriberen havde næsten hele Brentfords banehalvdel for sig selv og var kølig i afslutningen ved at chippe bolden over Brentford-keeper Mark Flekken.

I de sidste minutter af første halvleg udgik Jota med en skade og blev erstattet af tilbagevendte Mohamed Salah.

Det var ikke til at se, at egypteren manglede kampform, for blot ti minutter inde i anden halvleg var han i fokus, da han assisterede holdkammerat Alexis Mac Allisters scoring til 2-0.

Et lille kvarter senere kom Salah også selv på tavlen. Egypteren var vaks og opsnappede en lang bold foran Brentford-forsvaret, der snorksov, inden Liverpool-profilen sikkert lagde bolden i nettet.

Med et kvarter igen pyntede Brentford på resultatet, da Ivan Toney udnyttede en returbold og sparkede den i netmaskerne. Det var Brentford-angriberens fjerde scoring i fem kampe efter sit comeback fra en lang bettingrelateret karantæne.

I kampens slutminutter leverede Brentford på ny et stort koks i defensiven, og det udnyttede Cody Gakpo til at lukke kampen med en scoring til 4-1.

/ritzau/