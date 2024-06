Rutinerede Josip Ilicic viste i tirsdagens testkamp, at han kan blive en farlig EM-joker for Slovenien.

Det danske fodboldlandshold får muligvis en prominent modstander at forholde sig til i EM-premieren mod Slovenien 16. juni.

Efter to et halvt års landsholdsfravær vendte rutinerede Josip Ilicic tirsdag aften tilbage og blev matchvinder, da slovenerne vandt 2-1 over Armenien i en testkamp.

Den 36-årige offensivspiller med en lang og succesfuld karriere i italiensk fodbold blev skiftet ind efter en time og skulle kun bruge tre minutter på at markere sig.

Ilicic modtog bolden tæt på sidelinjen i højre side, trak ind i feltet og hamrede bolden i nettet til 2-1.

Det blev sejrsmålet for et slovensk hold i en lidt eksperimenterende opstilling. Startformationen indeholdt kun fem gengangere fra sejren over Portugal i marts, og to af de største navne, målmanden Jan Oblak og angriberen Benjamin Sesko, sad på bænken i hele kampen.

Jan Mlakar sparkede en løs bold i nettet til 1-0 efter 12 minutters spil, men det var armenierne, der skabte de fleste og største chancer.

På en af dem udlignede Varazdat Haroyan ti minutter efter pausen. Men kort efter genoprettede Ilicic føringen for EM-deltagerne.

Manden med det farlige venstreben spillede senest på landsholdet i efteråret 2021, da Slovenien forgæves forsøgte at kvalificere sig til VM i Qatar. Siden har han kæmpet med depressioner og spiller nu for Maribor i den hjemlige liga.

Landstræner Matjaz Kek skal sortere fire spillere fra sin EM-bruttotrup inden deadline på fredag. Dagen efter møder slovenerne Bulgarien i den sidste testkamp før slutrunden.

Mindre godt gik det for en anden af Danmarks kommende EM-modstandere. Serbien var på besøg hos fremadstormende Østrig og var to mål bagud, inden der var gået 13 minutter.

Strahinja Pavlovic reducerede ti minutter før pausen, men serberne tabte 1-2.

