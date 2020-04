»Der er ikke offside! Den skal ind med det samme. Jo, hvad sker der?«

Carsten Werge, der kommenterede kampen, var næsten lige så overrasket som Cesar Santin.

Det samme var Peter Schmeichel, Preben Elkjær og Brian Laudrup, der den gang huserede i Champions League-studiet.

SE VIDEOEN ØVERST I ARTIKLEN

Det var først efter kampen at man fandt ud af, at det var Barcelonas målmand José Pinto, der havde piftet, så Cantin troede, at han var offside.

Det gav stor irritation hos Cesar Santin, og omvendt afslørede en video store smil hos synderen, José Pinto.

De smil stivnede dog en smule da Pinto blev idømt to spilledages karantæne for at ''dømme'' Santin offside.

Barcelona vandt kampen med 2-0.