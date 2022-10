Lyt til artiklen

Han er tilbage!

Kasper Schmeichel får igen chancen fra start i Nice-målet, når holdet fra Sydfrankrig møder stormagten Paris Saint-Germain i den hjemlige liga, Ligue 1.

Det afslører startopstillingen til lørdagens franske storkamp.

Den danske landsholdsmålmand er altså igen blevet foretrukket i startopstillingen hos Nice, efter han i den seneste kamp for klubben måtte tage plads på bænken.

Foto: Jonathan Moscrop Vis mere Foto: Jonathan Moscrop

35-årige Kasper Schmeichel har haft en svær start i den franske klub, hvor han er blevet placeret på bænken flere gange efter en række præstationer, der er blevet haglet ned i flere af landets medier.

Her blev der i sidste uge ligeledes rettet hårde beskyldninger mod den danske fodboldstjerne.

Blandt andet blev Kasper Schmeichel beskyldt for at irritere sine holdkammerater i Nice med sin opførsel – eksempelvis ved at komme for sent til træning – ligesom han også blev beskyldt for at have haft en 'meget høj fedtprocent', da han ankom til sin nye klub i sommer.

Beskyldninger, som danskeren dog selv afviste, da han efter Danmarks landskamp mod Kroatien mødte pressen.

»Jeg har spillet i 19 år, og hvis du ringer samtlige trænere op, kan de tale for min sag og fortælle, at jeg måske er det mest professionelle menneske, de kender. Så …,« lød det fra målmanden, inden han tilføjede:

»Jeg har døjet med en brækket tå i den sidste måneds tid, og det har været lidt problematisk, men spillemæssigt er jeg meget tilfreds.«

Med lørdagens startplads har Kasper Schmeichel vogtet buret i otte ud af 11 kampe for Nice i denne sæson.