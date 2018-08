Det kan betyde færre panikkøb, at transfervinduet i Premier League lukker før første kamp, spår Mads Junker.

København. Der var udbredt lettelse at spore blandt Premier League-managerne, da det sidste efterår blev besluttet, at transfervinduet for klubberne i den bedste engelske række denne sommer ville lukke, dagen før første spillerunde fløjtes i gang.

Managerne var trætte af, at deres bedste spillere potentielt kunne ryge ud døren tre kampe inde i sæsonen og efterlade store huller på holdkortet, der ville være svære at udfylde.

Så hvor klubberne sidste sommer kunne købe spillere frem til midnat 31. august, er der i år deadline torsdag 9. august klokken 18 dansk tid.

Den tidlige lukning af transfervinduet kan betyde, at Premier League-klubberne vil lave færre panikkøb, spår fodboldekspert hos Discovery Mads Junker.

- De sidste par dage, inden vinduet lukker, er hektiske per definition. På den front ændrer det ikke noget, at man rykker deadline frem.

- Men holdene vil ikke som tidligere gå ud og eksempelvis købe en ny angriber, fordi ham, man har på holdet, ikke har scoret i de første to kampe, siger Junker.

Han spår i stedet, at Premier League-holdene vil ruste op inden sæsonstart, så de i virkeligheden har for mange spillere.

- Så kan man godt starte med tre højrebacks på holdet og så sælge én efter et par kampe til et hold udenfor England, siger Mads Junker med henvisning til, at transfervinduet i de andre store, europæiske ligaer er åbent indtil 31. august.

Det giver Premier League-klubberne mulighed for stadig at sælge spillere ud af landet efter 9. august.

Michael Stensgaard, der er spilleragent, mener, at transfervinduets tidlige lukning i England ligefrem kan blive fordel for holdene i resten af Europa.

- Det har stor betydning i de andre ligaer. De kan købe stadig købe spillere, efter de købestærke engelske klubber er færdige med at handle, så det fjerner lidt af stressniveauet.

- Men der er også stor usikkerhed om, hvordan markedet reagerer, fordi man ikke har prøvet det før, siger Michael Stensgaard.

Premier League-sæsonens første kamp finder sted fredag 10. august, når Manchester United hjemme møder Leicester klokken 21 dansk tid.

/ritzau/