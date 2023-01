Lyt til artiklen

Den tidligere angriber for Zambia Philemon Mulala er død efter et hundeangreb. Han blev 60 år.

Han blev angivelig angrebet af sine tre hunde og pådrog sig kvæstelser, hvorefter han afgik ved døden.

Det oplyser en talsperson fra politiet i Sydafrika, hvor Mulala boede, til ESPN.

Over for mediet oplyser politiet, at det var Philemon Mulalas hustru, som fandt ham i haven, efter han blev bidt.

Politi og redning var hurtigt på stedet, men han døde kort efter, lyder det.

Philemon Mulala spillede på Zambias landshold i midt 80erne og var med, da holdet vandt CECAFA Cup i 1984. Et mesterskab for østlige lande i Afrika.

Zambias fodboldforbund har også udtalt sig om dødsfaldet og beskriver, at flere er i sorg oven på den tragiske hændelse.

»Det er en tragisk afslutning på et liv. Mange, der så ham spille, især fans af klubben Mufulira Wanderers (hans tidligere klub, red.) er i sorg,« siger Sydney Mungala fra Football Association of Zambia til ESPN og fortsætter:

»Mange husker ham fra landsholdsdagene, hvor han vandt Zambias første fodboldtrofæ nogensinde.«

Philemon Mulala stoppede fodboldkarrieren i 1990 og flyttede til Sydafrika, hvor han arbejdede i forretningsbranchen.