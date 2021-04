Tilbage i februar kom det frem, at den tidligere tyske verdensmester i fodbold Christoph Metzelder er tiltalt for distribution og besiddelse af børnepornografi.

Torsdag var den 40-årige tidligere fodboldspiller i retten for første gang i Düsseldorf. Det skriver Daily Mail.

Og her fortæller hans advokat, Ulrich Sommer, at den tidligere Real Madrid-spiller er klar til at tage skylden.

»Han ved, hvad han har gjort. Han ved også, det kan kaldes en fejl, og at han nu skal stå til ansvar for sine handlinger.«

Christoph Metzelder i retten torsdag. Foto: SASCHA STEINBACH / POOL Vis mere Christoph Metzelder i retten torsdag. Foto: SASCHA STEINBACH / POOL

Ifølge domstolen er den 40-årige Metzelder tiltalt i 29 tilfælde af distribution og i et enkelt tilfælde for besiddelse af børnepornografi.

Tyskerens advokat tilføjer, at Christoph Metzelder har søgt hjælp.

Han er således gået i terapi, hvor han får hjælp til sine problemer. Blandt andet fokus på sexafhængighed og hvordan han skal agere i situationer med kvinder.

Daily Mail skriver ligeledes, at VM-vinderen skulle have intet mindre end 297 filer med børnepornografi på sin telefon.

Ulrich Sommer understreger også, at den tidligere fodboldspiller er chokeret over det dobbeltliv, som han har levet, men insisterer på, at han ikke er pædofil.

Christoph Metzelder var en del af Tysklands startopstilling i VM-finalen i 2002 samt i EM-finalen i 2008. Han nåede at spille for landsholdet 47 gange.