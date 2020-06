Luke Chadwick var i starten af dette årtusinde et stort talent, der fik 39 kampe for Manchester United og også begik sig på det engelske U21-landshold.

Men han var ikke altid glad.

Nu, i en alder af 39 år, fortæller han om, hvordan han blev mobbet som følge af sit udseende.

Kommentarer som: 'Se hans bumser i ansigtet, og tænderne stikker ud' var nogle af dem, der ramte ham hårdt mentalt, fortæller han.

Luke Chadwick spillede sammen med store stjerner som Nicky Butt og Roy Keane. Foto: IAN HODGSON

»Jeg havde ikke lyst til at gå ud. Jeg kiggede altid på folk. Folk vidste, hvem jeg var, fordi jeg spillede for Manchester United, og jeg tænkte altid, at de ville sige grimme ting,« siger han i et interview med BBC.

»Jeg var en stille og nervøs dreng, og det blev bare intensiveret af det, og måske gik det ud over min udvikling som person,« forklarer Chadwick, der kunne se, at eksperter på tv også gjorde grin med hans udseende.

»I sidste ende får man dårlig selvtillid af det. Det var alt, jeg blev kendt for, og der blev talt om - måden, jeg så ud på. Det kan ikke være rigtigt,« lyder det fra Chadwick.

Efter sit farvel til Manchester United i 2004 kom Chadwick aldrig tilbage på et niveau i nærheden af topfodbold af Uniteds kaliber, og i 2016 stoppede han karrieren som fodboldspiller i den ukendte klub Soham Town Rangers.