Verdensstjernen Cristiano Ronaldo er havnet i sin karrieres største krise, efter at en amerikansk kvinde for nyligt har anklaget ham for voldtægt på et hotelværelse i Las Vegas i 2009.

Danske Mads Timm var i tre år holdkammerat med Cristiano Ronaldo i Manchester United. Han kender kulturen blandt stjernerne i omklædningsrummet, og han beretter, at mange af de topprofessionelle fodboldspillere havde et decideret usundt syn på kvinder.

Det fortæller han i et interview med Radio24Syv.

»Det var tendensen blandt mange, at kvinder var lidt en brugsgenstand. Dem knepper man bare. Og skifter dem så ud. Selvom man har alle de her penge og har masser af fritid, så lever man faktisk et meget undertrykt liv som fodboldspiller. Og det kan udmønte sig i nogle seksuelle frustrationer,« lyder det fra Mads Timm, der også afslører, at han selv har gjort brug af prostituerede i de svære perioder i fodboldtilværelsen.

Den 33-årige amerikanske kvinde Kathryn Mayorga trådte sidst i september frem i den tyske avis Der Spiegel med en anklage om, at den portugisiske verdensstjerne voldtog hende på et hotelværelse i Las Vegas tilbage i 2009.

Det er kommet frem, at Ronaldo efterfølgende betalte kvinden til tavshed, og han har ifølge flere medier også forklaret sine advokater, at han havde sex med Kathryn Mayorga på hotelværelset, selv om hun flere gange sagde nej.

Om Ronaldo siger Mads Timm:

»Han var en fantastisk fodboldspiller, da han kom, og han var endnu mere fantastisk, da han tog afsted. En helt igennem dygtig professionel gut, men i relation til det her (voldtægtsanklagen, red.), så var han også meget opslugt af sig selv,« fortæller Mads Timm, der havde et turbulent ophold i den engelske storklub fra 2002-2006.

Fynboen, der på grund af manglende motivation lagde støvlerne på hylden i 2009, vil ikke spekulere i, om Ronaldo er skyldig i anklagerne - han nøjes med at sige:

»Når man har så mange penge, og når man lever i en eller anden gudetilstand - så tænker jeg umiddelbart, at det ikke er nogen god cocktail at få et 'nej'.«