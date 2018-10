Den tidligere Arsenal-spiller Per Mertesacker mener, at det bliver mærkeligere og mærkeligere at se det tyske landshold spille fodbold.

Siden det katastrofale VM i Rusland, hvor Tyskland blev sendt ud efter gruppespillet, har 'Die Mannschaft' været igennem en hård tid både på og udenfor banen.

Den tidligere Arsenal- og tyske landsholdsspiller, Per Mertesacker, er da også yderst skuffet over, hvad der foregår på og omkring holdet, som han siger bliver mærkeligere og mærkeligere at følge.

»Vi kan begynde at tænke over, hvad vi har gjort forkert, og hvordan vores omdømme er blevet så negativt,« siger Mertesacker ifølge engelske Daily Mirror.

»De skal få vendt det her meget hurtigt. De har skiftet et par spillere ud, og der er nogle stykker i trænerstaben, som er blevet fjernet, men i det store hele er det de samme, som sidder der.«

»Vi har altid fundet en måde at klare modgang på. Vi var pålidelige og leverede, når det gjaldt. Denne gang var det en mærkelig følelse at se dem spille. Det bliver mærkeligere og mærkeligere hele tiden,« siger Mertesacker og henviser til tyskernes store 0-3-nederlag i weekenden mod Holland.

Mertesacker spillede 104 kampe for det tyske landshold i perioden fra 2004 til 2014. Han var med på det hold, som vandt VM i Brasilien samme år, som han stoppede.

