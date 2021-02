Den tidligere redaktionschef på TV 2 Sporten Ole Henriksen er død.

Det bekræfter hans søn, den 46-årige tidligere AC Horsens-træner og nuværende TV3-ekspert Bo Henriksen, overfor B.T.

'Vores far og farfar Ole Henriksen har fået fred. Onsdag den 24/2 sov han stille ind med sine 3 sønner ved sin side,' fremgår det af en opdatering på Facebook.

Et opslag, som B.T. har fået tilladelse til at citere fra.

'»Livet skal leves forlæns og forstås baglæns,« sagde Søren Kierkegaard. Dette afspejler om noget vores far, som person og de aftryk han havde på hans omgivelser. Han vil selvfølgelig blive husket for hans mange meritter i medieverdenen, og den store indflydelse og inspiration han har været for hans mange kollegaer og venner igennem et helt liv som journalist,' lyder det videre i opslaget.

Ole Henriksen var i sin journalistkarriere som tidligere nævnt blandt andet redaktionschef på TV 2 Sporten. Han har eksempelvis tidligere fortalt til B.T., hvordan de på TV 2 i tidernes morgen 'bluffede sig til at få Tour de France'. En kæmpe satsning, som Ole Henriksen stod i spidsen for, ligesom det var ham der sammensatte Jørgen Leth og Jørn Mader.

»Da vi startede, sad Danmarks Radio på alle rettighederne, og det var et kæmpe problem for TV2. Så da jeg og Jørn Mader sagde op på DR og gik over til TV2, sagde DR-sportschef Finn Heiner til os: Hvad fanden vil I derovre? Det mest interessante I kommer til at dække bliver de jyske judo-mesterskaber! Men TV2s direktør Jørgen Schleimann havde et modtræk. Han sagde: Gå ud og spred rygtet om, at vi har masser af penge. At vi har så mange, at hvis DR ikke siger ja til at dele rettighederne med os, så opkøber vi selv det hele. Og så delte de. Selv om TV2 faktisk ingen penge havde,« fortalte han tilbage i 2018.

Ole Henriksen kunne, på trods af at være gået på pension to et halvt år forinden, i maj 2017 fortælle til Fyens, at han ikke helt kunne slippe de journalistiske skriverier.

I opslaget på Facebook fortæller familien, at de vil huske nogle helt særlige karaktertræk ved ham.

'For os som familie vil han blive husket for hans gavmildhed, hans rolige og kærlige væren som far og farfar,' skriver familien og afslutter:

'Hans sidste tid vil stå som en hård og svær tid, men samtidig efterlade den os med en dyb respekt for et menneske, der i hans sidste tid var afklaret, rolig og var en dyb inspiration for alle dem, der nåede at se ham en sidste gang. Når et stort menneske forlader os, er det altid en tragedie, men han vil blive huske som en helt igennem god mand, der havde et eventyrligt rigt liv.'

Bo Henriksen fortæller til B.T., at han lige nu ikke ønsker at sige yderligere.