Danske Christian Eriksen er lige så god eller bedre end Barcelona-stjernen Andres Iniesta. Det mener Martin Jol, der er Christian Eriksen tidligere træner i den hollandske storklub Ajax.

»Kender du Andres Iniesta? Eriksen vil score flere mål end Iniesta,« siger Martin Jol i et interview til det engelske medie The Telegraph og fortsætter:

»For fem år siden syntes jeg, at Iniesta var den bedste fodboldspiller i verden, og Eriksen er formentlig lige så god eller bedre, fordi det er nok nemmere at spille for Barcelona end at spille for Tottenham, hvor man udvikler mange unge spillere.«

Andres Iniesta er en af verdens bedste fodboldspillere og spiller for den spanske storklub FC Barcelona. Foto: LLUIS GENE Andres Iniesta er en af verdens bedste fodboldspillere og spiller for den spanske storklub FC Barcelona. Foto: LLUIS GENE

Christian Eriksen spillede for Ajax i tre sæsoner, hvor han med 113 kampe og 25 mål også var med til at vinde tre hollandske mesterskaber. I 2013 skiftede han til den engelske klub Tottenham, hvor danskeren har spillet sig op blandt de bedste fodboldspillere i verden.

»Man kan ifølge mig sammenligne ham med specielle spillere som Kevin De Bruyne eller David Silva. Spillere, der er i stand til at spille fodbold, løbe og kæmpe. Det er en kæmpe, kæmpe værdi at have en spiller som Christian på dit hold,« siger Martin Jol og fortsætter:

Martin Jol, der er Christian Eriksens tidligere træner i Ajax Amsterdam, mener, at han er lige så god eller endda bedre end Barcelona-stjernen Andres Iniesta. Foto: JEFF PACHOUD Martin Jol, der er Christian Eriksens tidligere træner i Ajax Amsterdam, mener, at han er lige så god eller endda bedre end Barcelona-stjernen Andres Iniesta. Foto: JEFF PACHOUD

»Måske overdriver jeg en smule. Men jeg synes, at han naturligvis allerede er en spiller, der er 100 millioner pund værd - ligesom De Bruyne. Og hvis jeg var manager for en af de største klubber, for eksempel Bayern München, så ville jeg forsøge at købe ham.«

Martin Jol, som lige nu sidder på trænerposten i den egyptiske klub Al Ahly SC, kalder Christian Eriksen en af de mest indflydelsesrige spillere i verden lige nu. Men når det er sagt, så ser han helst, at han bliver i Tottenham og fortsætter de gode takter i London-klubben:

Christian Eriksen er en af nøglespillerne, når Danmark spiller sin første kamp den 16. juni mod Peru til VM-slutrunden i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe Christian Eriksen er en af nøglespillerne, når Danmark spiller sin første kamp den 16. juni mod Peru til VM-slutrunden i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe

»Men personligt håber jeg, at han bliver i Tottenham Spurs, fordi jeg tror, at der er mere på vej, og det er hver gang en fornøjelse at se ham spille,« siger Martin Jol.

Christian Eriksen, der tidligere i år blev kåret som årets spiller af DBU, har to år tilbage af sin kontrakt med Tottenham. Den 26-årige dansker er en af nøglespillerne, når Danmark om knap to måneder deltager i VM-slutrunden i Rusland.