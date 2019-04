Christian Eriksen er efterhånden blevet sendt til samtlige storklubber i Europa. Og hvis danskeren skal have chancen i Real Madrid, der er et af de varmeste bud, så er det nu.

»Når Real Madrid banker på døren, så gør de det kun én gang. Det er en enestående chance for ham (Eriksen, red.),« siger den tidligere Tottenham-målmand Paul Robinson i et interview med beIN Sports.

Christian Eriksen kommer i sommerens transfervindue til at være en yderst ombejlet herre. Næste sommer udløber Eriksens kontrakt i Tottenham, og klubben kan derfor være nødsaget til at sælge ham, hvis der skal tjenes penge på den 27-årige kreatør.

Samtidig står Tottenham med en stor regning fra byggeriet af deres nye stadion. Og så længe Eriksen ikke forhandler med Tottenham bliver det mere og mere sandsynligt, at han til sommer er fortid i London.

»Tottenham er flyttet på nyt stadion, hvor der er Champions League på programmet. Måske er det noget, han vil være en del af. Men klubben, økonomien og spillet på banen skal matche hans ambitioner. Det er sandsynligvis derfor, at det tager så lang tid at træffe en beslutning,« lyder det videre.

Men Eriksen kan ikke spille højt spil længe, hvis det er det, der er planen. Han er angiveligt allerede blevet tilbudt en kontrakt, der fordobler hans løn i Tottenham, så han fremover vil tjene 1,3 millioner kroner om måneden.

Er det ikke nok til at overbevise Eriksen, så kan det altså betyde et farvel til Tottenham senest ved udgangen af sommerens transfervindue.

»Hvis det kommer til et punkt, hvor de ikke kan enes om en kontrakt, bliver de nødt til at træffe beslutningen på bestyrelsesniveau. For de kan ikke lade en spiller på hans niveau gå for ingenting. Og som Tottenham har bevist tidligere, så er de villige til at sælge spillere for at geninvestere i holdet. For Eriksen personligt ville det (Real Madrid, red.) være et kæmpe skifte.«