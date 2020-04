Det var Martin Jol, som tilbage i 2010 gav Christian Eriksen debut på Ajax Amsterdams førstehold.

Og Jol har altid været stor tilhænger af den danske stjerne.

Derfor forstår den hollandske manager heller ikke, hvorfor Tottenham i januar solgte Christian Eriksen til Inter.

Faktisk har Martin Jol, der selv har en fortid som Tottenham-manager, direkte advaret klubben om at lade Eriksen gå.

Det siger han i et interview med italienske La Gazetta dello Sport.

»Jeg har altid sagt til Tottenham-formand Daniel Levy, at 'hvis du vil sælge ham, så vil det være et problem', fordi Christian var lederen og den ekstra mand for Spurs,« siger Martin Jol, der stod i spidsen for Tottenham i 2004-2007.

»Nu kan han være det (lederen og den ekstra mand, red.) i Inter: Conte er en top manager. Han vil vide, hvordan det er bedst at bruge ham,« fortsætter Martin Jol.

Med til historien hører dog, at Christian Eriksen havde kontraktudløb til sommer og allerede havde erklæret, at han ville prøve noget andet end Tottenham.

Derfor var januar-transfervinduet Tottenhams sidste chance for at få penge i kassen for Eriksen.

Og det fik englænderne så også, da Inter endte med at betale 20 mio. euro – cirka 150 mio. kr. – for Christian Eriksen.

Danskeren har dog haft en svær start i Inter, hvor han ikke har fået den dominerende rolle, som mange havde forventet.

Lige nu er det usikkert, hvornår Eriksen, Inter og de øvrige aktører i Serie A igen skal i aktion, da al fodbold i Italien er suspenderet på grund af coronakrisen.

Af samme grund er Eriksen taget hjem til Danmark – det kan du læse mere om her.