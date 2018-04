Den tidligere topdommer Massimo Busacca husker stadig de søvnløse nætter, når han havde lavet en graverende fejl.

Busacca, som i dag er direktør på dommerområdet i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), dømte fodboldkampe på højeste niveau i 15 år, og der var ingen nåde fra medierne efter en dårlig præstation.

»For at forstå, hvordan en dommers liv er, så prøv det bare en gang. Prøv det for at se, hvad det betyder at lave en stor fejl og blive slagtet af medierne næste dag,« siger Busacca til Reuters.

Han sammenligner en dommer med en fodboldspiller, som har langt mere plads til fejltagelser.

»Jeg ved, hvor mange timer jeg kiggede op i loftet, og jeg kunne ikke sove på grund af min fejl. Jeg vidste, at blot en kendelse kunne ændre mit liv. En spiller kan præstere meget dårligt i 89 minutter, men hvis han så scorer, bliver han pludselig en helt.« siger han og fortsætter:

»En dommer kan være den bedste i verden i 89 minutter, men laver han en fejl, bliver han slagtet.«

Busacca mener derfor, at videoteknologi er nødvendigt, og han er stor tilhænger af VAR (Video Assistant Referee), som skal bruges til sommerens VM i Rusland.

Det er et nødvendigt sikkerhedsnet for dommere, så fejl kan elimineres, pointerer han.

»Lad os venligst indføre VAR for den slags øjeblikke. Vores karrierer og liv skal ændres, så det hele bliver mere retfærdigt,« siger han.

Busacca, der blandt andet var dommer ved to VM-slutrunder og en Champions League-finale, vurderer, at VAR er klar til brug.

VAR bliver allerede brugt i blandt andet den italienske og tyske liga, og der har været kritik af systemet for at være alt for tidskrævende og brugt for ofte i kampene.

»Selvfølgelig skal vi blive bedre, vi skal reducere den tid, det tager. Men i sidste ende skal vi dømme korrekt,« siger Busacca.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har besluttet ikke at bruge VAR i næste sæsons Champions League. Uefa mener, at systemet har brug for justeringer.

/ritzau/