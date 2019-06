Islandske Rurik Gislason har flere Instagram-følgere, end der er indbyggere i hele Island.

Den langhårede fodboldspiller, der har en fortid i Viborg FF, OB og FC København, fik under VM-slutrunden i sommer kvindehjerter verden over til at banke i dobbelttakt. Og hans Instagram-profil eksploderede med tusindevis af nye - primært kvindelige - følgere under den tre uger lange slutrunde.

Før Islands første VM-kamp havde han 30.000 følgere - efter slutrunden havde han passeret én million følgere.

Men på det seneste er det gået den forkerte vej for Rurik Gislason på de sociale medier, hvor han er krøbet under én million følgere igen. Og det er der nok en bestemt grund til.