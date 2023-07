De fleste kender ham som tidligere fodboldspiller.

Men Martin Albrechtsen, der var en stor profil i Superligaen, har nu kastet sig over en helt ny karriere.

For han er nemlig medejer af en ny pizzabar, Pappa Pizza, på Vesterbro i København.

Det fortæller han til MigogKøbenhavn, ligesom det også fremgår af hans Instagram-profil.

»En af mine kammerater spurgte, om jeg ville være med i projektet. Det var vigtigt for mig, at jeg kunne stå indenfor kvaliteten, og ellers lød det spændende. Derfor hoppede jeg med i det, og håber, at københavnerne vil kigge forbi og give det en chance,« siger den tidligere fodboldspiller.

Det er dog ikke det eneste, han laver, for efter karrieren er han blevet medejer af Padel4alle i Køge, og han arbejder også som personlig træner.

Midterforsvareren spillede i løbet af sin karriere i klubber som AB, FC København, West Bromwich, Derby County, FC Midtjylland, Brøndby og AC Horsens.

Han fik fire kampe for det danske A-landshold, inden han lagde fodboldstøvlerne på hylden tilbage i 2017.