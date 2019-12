Mohamed Zidan lavede mange mål i sin tid i FC Midtjylland.

Men han fik også charmeret sig ind på en del smukke kvinder på en noget kuriøs måde.

Det fortæller den tidligere sportschef i den midtjyske klub Jens Ørgaard i Eurosports program 'FC Midtjylland – oprøret fra Heden’.

»På et tidspunkt ringede de til mig oppe fra Shell-stationen for at sige, at han nu havde været deroppe i flere timer og bare fyldt benzin på bilerne. Og det var et FC Midtjylland-benzinkort, han fyldte på med,« fortæller han.

Mohamed Zidan i aktion mod Stig Tøfting og AGF i Superligaen. Foto: Palle Hedemann

Den egyptiske angriber havde stået og tanket sin Mercedes-sportsvogn op, som han i øvrigt havde fået, med benzinkortet, han også fik af FC Midtjylland.

Mohamed Zidan udnyttede altså i stor stil, at han fik fri benzin... Uden at det var ondsindet, siger Jens Ørgaard.

»Zidan troede, at det også var gratis for alle andre,« fortæller han.

Da Ørgaard mødte ham, havde Zidan et spørgsmål: Skal alle de søde piger ikke have benzin, når jeg har lov til fri benzin?

»Jamen det er jo FC Midtjyllands penge, du bruger,« forsøgte Jens Ørgaard at forklare.

Benzinkortet var selvsagt kun til eget brug.

»Men sgu da ikke til hele Herning,« som Jens Ørgaard afslutter med at sige efterfulgt at et grin.

Mohamed Zidan fik så også lov til selv at betale for de smukke, jyske kvinders benzin.