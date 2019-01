Det danske angrebstalent Marcus Ingvartsen er for langt væk fra spilletid, og derfor søger han nu væk fra sin belgiske topklub Genk efter et halvandet år i klubben.

Men ifølge avisen Het Belang van Limburg ønsker Genk at holde på alle spillere, da de lige nu fører ligaen med syv point ned til andenpladsen Club Brügge.

Det har ellers været fremme i Belgien, at Ingvartsen, som må siges at have floppet i Belgien, ikke føler, at han har tillid fra træner Philippe Clement i succesklubben.

Derfor skulle både er salg og udlån være en mulighed, har det lydt. Marcus Ingvartsen kæmper for at sikre sig fast spilletid inden U21-EM-slutrunde, hvor Danamrk er med til sommer.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Der har været store forventninger til Ingvartsen efter det i sommeren 2017 lykkedes FC Nordsjælland at sælge angriberen for hele 40 millioner kroner til belgiske Genk.

Det store prisskilt gav angriberen en tro på, at klubben havde planer med ham, efter han sluttede sæsonen øverst på topscorlisten i med 23 mål.

Men det lykkedes ham ikke at omsætte successen fra Superligaen til succes i Belgien.

Skader har stået i vejen for Ingvartsen, der nu har langt til spilletid. I denne sæson er det kun blevet til 25 minutter i ligaen, mens hans eneste mål kom i en pokalkamp mod en klub fra den næstbedste række.