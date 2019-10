ALS eller en anden form for sklerose.

Den tidligere Superliga-spiller Martin Mikkelsen var for få år siden så langt nede, at han troede, at han havde en dødelig sygdom.

Det fortæller han i et længere interview med Tipsbladet.

»Du er jo ved at dø,« tænkte Martin Mikkelsen for sig selv, da det stod allerværst til for to år siden.

Martin Mikkelsen taler ud om sit sygdomsforløb. Foto: Henning Bagger

Dengang spillede han i Hobro og var igang med en tæt oprykningsdyst til Superligaen, da han pludselig bliver ramt af de værste tanker og senere, efter mange overvejelser og besøg hos læger og hospitaler, får at vide, at det er stress, han er ramt af.

Symptomerne for den dengang 31-årige Martin Mikkelsen var blandt andet mavekramper, snurren i fingrene og søvnmangel - tilføjet en masse negative tanker.

Det var kombineret med, at han var nået karrierens efterår og gået i gang med forestillingerne om, hvad han så skulle, når støvlerne var lagt på hylden.

Uddannelsen som bachelor i jura havde han besluttet ikke at bruge alligevel, og så var han hver dag i tvivl om, hvorvidt kæresten havde lyst til at være sammen med ham. Det hele ramte ham i en stor cocktail.

Martin Mikkelsen troede, han skulle dø snart. Foto: Henning Bagger

»Jeg har altid tænkt, at folk, der arbejder meget, får stress. Men det er ikke kun, fordi man har meget at lave, at man bliver stresset. Det er også, hvis man bekymrer sig. Går man og tumler med noget i for lang tid, reagerer kroppen lige pludselig bare,« forklarer Martin Mikkelsen.

I sidste ende gik det fra, at Martin Mikkelsen, der over en længere periode havde sygemeldt sig fra klubben, ikke ville tale med nogen om sin stress, til at han åbent forklarede det til alle i omklædningsrummet i Hobro.

Klubben var i den sæson tæt på at smide et stort forspring, men slog i sidste runde Vendsyssel og rykkede op i Superligaen igen.

Ikke mindst blev Martin Mikkelsen, der nu spiller i FC Fredericia, rask igen.