En farverig eks-superligaspiller blev fredag i Københavns Byret idømt fire måneders ubetinget fængsel for 'grov vold' efter en episode på Gammel Torv i Indre København.

Den 32-årige eks-fodboldspillers 20-årige lillebror blev desuden idømt 30 dages betinget fængsel.

Den tidligere professionelle fodboldspiller ankede straks dommen til Østre Landsret.

Episoden fandt sted i de sene nattetimer den 22. marts sidste år, hvor eks-fodboldspilleren og hans lillebror var endt på diskoteket Rumours Club i Nørregade. Her rendte de tilfældigvis ind i en gruppe mænd, som de kendte fra deres hjemstavn i Jylland.

Denne gruppe indeholdt blandt andet en nuværende dansk fodboldspiller, der p.t. er på kontrakt i en superliga-klub. Spilleren, der fredag vidnede i sagen, har over for B.T. har bedt om ikke at få sit navn nævnt i artiklen. Det ønske har avisen imødekommet.

De to gruppers møde var indledningsvist venligt, men uenighed - angiveligt - om en flaske sprut udviklede sig til en konfrontation mellem eks-fodboldspillerens lillebror og en 22-årig mand fra Superligaspillerens gruppe.

Parterne blev skilt fra hinanden. Men efterfølgende blev konflikten genoptaget ude foran diskoteket. Den 22-årige mand havde mistet sit ur og beskyldte den 20-årige lillebror for at have stjålet det. Det afviste den 20-årige, men den 22-årige ønskede at lave en kropsvisitering. Et ønske, der også blev afvist.

Diskussionen intensiveredes, og den 22-årige endte med at henvende sig til den 20-åriges storebror, eks-fodboldspilleren, som advarede den 22-årige om at kropsvisitere lillebroren.

Herefter blandede den nuværende superligaspiller sig, hvorefter der opstod en ophedet diskussion mellem de to grupper.

Superligaspilleren forklarede fredag i Retten, at han undervejs i forløbet så den 20-årige lillebror slå den 22-årige mand i hovedet med en knytnæve.

Eks-fodboldspilleren har tidligere i Retten forklaret, at han pludselig blev overfaldet bagfra af den 22-årige, der sprang op på ryggen af den 32-årige og tog 'headlock' på ham, så de to væltede bagover.

Liggende på asfalten blev de to adskilt af et par vagter, som fastholdt den 22-årige mand. Og herefter blev det for alvor dramatisk.

For Superliga-spilleren forklarede fredag, at eks-fodboldspilleren herefter tog tilløb, inden han med stor kraft vristsparkede den liggende 22-årige mand - der stadig blev holdt fast af vagterne - i hovedet, så den unge mand besvimede og efterfølgende lavede 'snorkelyde'.

Eks-fodboldspilleren har erkendt, at han sparkede den 22-årige i hovedet - men han 'nåede ikke at tænke sig om', og der var tale om en 'reflekshandling'. Han udtrykte desuden, at 'han var ked af situationen'.

Den 22-årige mand blev efterfølgende bragt til skadestuen, hvor hvor han fik konstateret hele syv knoglebrud i ansigtet. Efterfølgende blev han opereret, og den 22-årige har i Retten forklaret, at han i månederne efter episoden havde svært ved at tale og led af hukommelsessvigt.

Under retssagen kom det desuden frem, at den 20-årige lillebror umiddelbart efter episoden på Gammel Torv sendte en besked til den bevidstløse 22-årige. 'Sov godt', stod der i beskeden.

Anklager i sagen, Camilla Overlund, krævede i Retten, at den 32-årige eks-fodboldspiller og hans 20-årige lillebror begge skulle dømmes for 'grov vold i forening', og at begge skulle straffes med 'ikke mindre end fem måneders fængsel'.

Forsvarer Klaus Jensen argumenterede for, at den 20-årige lillebror skulle frifindes, mens den 32-årige eks-fodboldspiller skulle idømmes en betinget straf i form af samfundstjeneste.

Retten fandt dog, at sagen var så grov, at eks-fodboldspilleren skulle straffes med fire måneders ubetinget fængsel. Der var ikke den store reaktion fra den 32-årige, da dommen blev læst. Men han valgte efterfølgende at anke 'til fomildelse' til Østre Landsret.

Den 20-årige blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have slået den 22-årige i ansigtet - en straf, som han valgte at modtage.

