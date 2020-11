Den tidligere Superliga-profil Rurik Gislason indstiller fodboldkarrieren.

I en alder af blot 32 år har Gislason valgt at sige stop.

Islændingen - der har en fortid i Viborg, OB og FCK bag sig - har været klubløs siden sommer, og nu opgiver han altså at finde en ny arbejdsgiver.

Det skriver islandske visir.is.

»Jeg tog beslutningen for et stykke tid siden om at lægge støvlerne på hylden. Det er en stor beslutning, og jeg vil selvfølgelig ikke udelukke, at jeg tager dem ned igen en dag, men for nu er det slut,« siger Rurik Gislason.

Rurik Gislason nåede at spille 53 landskampe og score tre mål for Island - og midtbanespilleren var også en del af det hold, som deltog ved VM i 2018.

Her var Gislason på banen i to kampe. Han gjorde ikke noget stort spillemæssigt indtryk under slutrunden, men til gengæld blev han et fænomen på Instagram, hvor særligt sydamerikanske kvinder i stor stil begyndte at følge ham. I løbet af otte dage gik Gislason således fra 40.000 til over én million følgere.

Udover sin tid i de tre danske klubber kan Rurik Gislason se tilbage på en klubkarriere, der har budt på ophold i Charlton, FC Nürnberg og SV Sandhausen.