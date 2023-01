Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Godt nytår, du er gået konkurs.'

Cirka sådan har det lydt til den tidligere Premier League-stjerne Jermaine Pennant, der startede 2023 med at blive erklæret konkurs.

Den tidligere Arsenal- og Liverpool-spillers gæld var løbet op i mere end otte millioner kroner.

Det skriver The Sun, til hvem Pennant fortæller om et vanvittigt pengeforbrug på biler, huse, rejser og alkohol.

»Helt ærligt, jeg kunne have været milliarder, og alligevel f***ede jeg det op. Jeg har begået så mange fejltagelser, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg tænkte ikke på konsekvensen ved mine handlinger,« fortæller Jermaine Pennant.

»Jeg er blevet omtalt som en bad boy, men i virkeligheden var jeg bare en usikker knægt, der ikke vidste, hvad han lavede.«

Sidste år fortalte han, at han var blevet diagnosticeret med både adhd og ptsd.

Førstnævnte gav han skylden for, at han glemte alt om et hus, han ejede i England, da han skiftede til spansk fodbold.

Jermaine Pennant er lykkeligere end nogensinde med sin kæreste Jess Impiazzi. Foto: Vianney Le Caer Vis mere Jermaine Pennant er lykkeligere end nogensinde med sin kæreste Jess Impiazzi. Foto: Vianney Le Caer

Huset blev senere overtaget af en narkobande.

Pennant fortæller også om en aften på en natklub i Las Vegas, hvor han endte med en regning på over 200.000 kroner uden at vide, hvad der var blevet bestilt.

Han har tidligere ejet både en Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche og flere Range Rovers og brugt penge på luksusferier til Maldiverne, Bahamas, Seychellerne og Dubai.

Alt i alt regner han med, at han har mistet over 80 millioner kroner på dårlige beslutninger.

Den 39-årige eksspiller, der bor med sin kæreste, skuespillerinden Jess Impiazzi, insisterer på, at han nu er lykkeligere end nogensinde.

»Selvfølgelig er det ikke ideelt med en konkurs, men det betyder, at jeg kan genopbygge mit liv og få en frisk start,« siger Pennant.

Det er ikke første gang, Pennants liv har trukket overskrifter.

Han har tidligere været fængslet for spirituskørsel, spillet med fodlænke, og for få år siden blev han beskyldt for at være fuld på tv i forbindelse med sit daværende job som ekspert. Han har også deltaget i realityprogrammet Big Brother.