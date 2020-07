Real Madrid-spilleren Gareth Bale har været kritiseret for sin opførsel på sidelinjen under Real Madrids kampe i de seneste uger.

Kritikken er blandt andet kommet, fordi 31-årige Bale har trukket sit mundbind op over sine øjne og ladet, som om han sov. Derudover har han grint af Zidane, fordi han ikke blev skiftet ind.

Og hvis du spørger den tidligere Manchester United-stjerne Dimitar Berbatov, så er Bales opførsel heller ikke i orden.

»Da jeg så det, kunne jeg ikke tro det. Han lod, som om han sov på bænken. Det kan jeg ikke støtte. Det er uprofessionelt og respektløst,« siger han ifølge Goal.

Gareth Bale har blot spillet 100 minutter i La Liga efter coronapausen.

Dimitar Berbatov har spillet sammen med Bale i Tottenham, og han ser kun én løsning for sin tidligere holdkammerat.

»Den eneste løsning for Bale er at forlade Real Madrid. Hvis jeg var Real Madrid-fan og så en spiller ikke respektere holdet, ville jeg synes, det var for meget.«

»Jeg elsker at se Bale spille, og jeg kan forstå hans smerte over ikke at spille, fordi jeg selv har været i samme situation. Men hans reaktion er over grænsen,« slutter Berbatov.

Gareth Bale har vundet Champions League fire gange med Real Madrid. Hovedstadsklubben blev ligeledes spanske mestre i torsdags.