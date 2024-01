29 dage.

Det var alt, hvad det blev til som cheftræner, før den tidligere Premier League-stjerne Troy Deeney fik sparket.

Dermed holdt den 35-årige brite under en måned i spidsen for Forest Green Rovers i den fjerdebedste engelske række. Det var hans første job som cheftræner.

Det skriver The Independent.

Troy Deeney nåede 29 dage som cheftræner. Foto: Mike Egerton Vis mere Troy Deeney nåede 29 dage som cheftræner. Foto: Mike Egerton

Deeney, der blev klublegende og lidt af en kultspiller for Watford, kom til Forest Green i sommeren 2023 som spillende træner, og 20. december overtog han så chefrollen efter fyringen af Dave Horseman.

Deeney nåede kun seks kampe som cheftræner for Forest Green, og den kriseramte klub vandt ingen af dem.

Det blev til tre uafgjorte og tre nederlag for klubben, der ligger under nedrykningsstregen i League Two.

I sin korte tid som cheftræner nåede Deeney alligevel at tiltrække sig en hel del opmærksomhed.

Efter 2-0-nederlaget til Harrogate kritiserede han offentligt sine spillere.

»I øjeblikket er der for mange babyer, og det er ikke kun unge spillere, der er for mange babyer fra top til bund,« lød det blandt andet fra Troy Deeney til BBC Radio Gloucestershire.

Og torsdag modtog han så en karantæne på fire kampe for 'upassende, fornærmende og/eller truende' sprogbrug i kampen mod Swindon 29. december, der dengang resulterede i et rødt kort.

»Jeg var lidt chokeret over, at sådanne ting kunne siges om vores spillere i offentligheden og om vores klub. Det var bare skødesløst - det var dårlig dømmekraft. Han er ny i trænerbranchen. Da vi udnævnte ham, erkendte vi, at det var hurtigere end forventet. Jeg tror, det var for tidligt for Troy, og det har ikke fungeret for begge parter,« siger klubejer Dale Vince til Daily Mail.

Troy Deeney nåede som spiller over 400 kampe for Watford, som han to gange var med til at spille op i Premier League. Han var også med til at spille Elton Johns klub i FA Cup-finalen i 2019.