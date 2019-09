Det er ikke nemt at hedde Ole Gunnar Solskjær for tiden.

Manchester United-manageren er under massivt pres, efter den engelske storklub igen leverede en skuffende præstation i weekenden og efter seks kampe allerede er ti point efter førerholdet Liverpool i Premier League.

Det har fået adskillige fans til at tvivle på, at den norske manager er den rette mand til jobbet og flere kræver også Solskjærs afgang. Men i midt i stormen kommer to tidligere United-spillere nu manageren til undsætning.

Engelske Rio Ferdinand har på sin Instagram delt en video, hvor han har rullet vinduet ned i sin bil og kaster sig ind i diskussionen med fan-tv. Til videoen skriver han: 'Giv manden noget tid!' Til fansene siger den tidligere forsvarsspiller:

»Hvorfor snakker I om det? Fyr, Ole. Hvorfor? Hvorfor det?,« gentager Ferdinand og fortsætter:

»Så I vil skifte manageren hver uge, er det det, alle vil have? For to uger siden sagde ingen, at han skulle ud, men nu har det hele ændret sig på to uger. Stop nu,« kan man høre ham sige i videoen.

Gordon Hill, der spillede i Manchester United fra 1975 til 1978, og han holder sig ikke tilbage i kritikken af fansene, der vil have Ole Gunnar Solskjær fyret. Det gør han i et opslag på sin Twitter-profil.

'Lad den fucking mand være i fred. At have hans job er hårdt nok i sig selv, uden at I er efter ham. Undskyld, jeg bander, men de giver mig kvalme. Intet er godt nok,' skriver 65-årige Hill.

Ole Gunnar Solskjær har ikke kunne få Manchester United til at leve op til forventningerne i denne sæson. Foto: ANDREW YATES Vis mere Ole Gunnar Solskjær har ikke kunne få Manchester United til at leve op til forventningerne i denne sæson. Foto: ANDREW YATES

Det var tilbage i slutningen af. marts, at Ole Gunnar Solskjær skrev under på en permanent kontrakt med storklubben.

Her overtog han cheftrænersædet fra José Mourinho, der blev fyret i december – i første omgang midlertidigt – men allerede fra start lagde Ole Gunnar Solskjær ikke skjul på, at han gerne ville have jobbet permanent.

Det fik han, men siden har nordmanden haft svært ved at finde den rette melodi, og i denne sæson har mandskabet også haft problemer.

Senest tabte de 2-0 til West Ham i Premier League, inden de med nød og næppe spillede sig videre i Carabao Cup med en sejr i straffesparkskonkurrence over League One-holdet Rochdale.

Manchester United ligger lige nummer otte i Premier League.