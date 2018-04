Siden det kom frem, at den tidligere fodboldspiller Ray Wilkins er død som følge af det hjertestop, han blev ramt af sidste uge, er kondolencerne strømmet ind på de sociale medier.

Mange hylder den afdøde legende med en fortid i blandt andet AC Milan, Chelsea og Manchester United, og en af dem er den engelske tidligere fodboldspiller Nigel Quashie, der deler et helt særligt og rørende minde.

Han fortæller, at han altid vil være stolt af at have kendt Ray Wilkins.

'Havde det ikke været for dig, ville jeg aldrig have startet min fodboldkarriere, og jeg vil aldrig glemme, da jeg tog til Manchester United som trainee, hvor jeg skulle have styr på førsteholdets spillerdragter og støvler i omklædningsrummet,' skriver Nigel Quashie i et opslag på sin Instagram-profil.

Her ses Nigel Quashie i en kamp for Westham i 2009. Foto: Tony O'Brien Her ses Nigel Quashie i en kamp for Westham i 2009. Foto: Tony O'Brien

Ray Wilkins var på daværende tidspunkt manager for Queens Park Rangers. Og Quashie afslører, at Ray Wilkins havde en overraskelse i ærmet inden kampen mod Manchester United.

'En time og 30 minutter før kick-off sætter du navn på holdet, som jeg er en del af. Det var så min debut, jeg nåede ikke engang at tænke over det, for alt hvad du sagde var 'du spiller med nummer 18', her er dine støvler og beskyttere. Bare gå ud og spil, hav det sjovt og lad som om du spiller i parken med vennerne,' fortæller Nigel Quashie om den uforglemmelige dag, hvor han debuterede på QPR-førsteholdet.

Han afortæller, at hans mor dengang ikke havde en mobiltelefon, fordi familien ikke havde mange penge. Derfor kunne hun kun kontaktes gennem sit arbejde eller i hjemmet. Men også i forhold til hende ventede en stor overraskelse.

'Jeg spurgte dig efter kampen, om jeg måtte ringe hjem for at tale med hende. Du sagde jeg kunne bruge din telefon og ringe til et bestemt nummer. Det var min mor i den anden ende af røret. Hun stod udenfor ved udeholdets bus. Jeg gik ud til hende og spurgte, hvordan hun var kommet hertil, for jeg vidste, hun ikke havde råd til det. Hun fortalte mig, at Ray havde fået klubben til at betale for hendes togbillet, så hun kunne komme til kampen, og så fortalte hun at Ray havde fået klubben til at give os vores livs første mobil i løbet af ugen. Han ville overraske os velvidende, at jeg ville få min debut,' skriver Nigel Quashie i det lange hyldestopslag om den fine gestus, han oplevede fra Ray Wilkins.

Den i dag 39-årige Quashie fortæller, at Ray Wilkins i dag fortsat er den første han nævner i forhold til fodbold, og han kalder den afdøde legende for et menneske af høj klasse.

Ray Wilkins blev hastet til hospitalet sidste uge som følge af et hjertestop, som han fik i sit hjem, hvor han også slog hovedet. På hospitalet blev han efterfølgende lagt i kunstig koma.



Desværre stod hans liv ikke til at redde. Ray Wilkins efterlader sig sin kone Jackie, børnene Jade og Ross samt seks børnebørn.